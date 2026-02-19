Traffico in tilt sulla Comasina tra Paderno e Senago per due incidenti ravvicinati sotto la pioggia

Due incidenti ravvicinati sotto la pioggia hanno bloccato il traffico sulla Comasina, tra Paderno Dugnano e Senago. La pioggia ha reso la strada scivolosa, causando due collisioni consecutive tra veicoli in pochi minuti. La strada tra la SP 44bis e via Reali si è riempita di veicoli fermi, mentre i mezzi di soccorso arrivavano sul posto. La circolazione è rimasta paralizzata per diverse ore, creando disagi ai pendolari. La Polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dei due incidenti.

