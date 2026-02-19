Trade-in google store per pixel ora sconto immediato ma non per tutti

Google ha lanciato il nuovo sistema di trade-in sul suo store, offrendo sconti immediati per alcuni modelli Pixel. Questa novità, collegata al debutto del Pixel 10a, permette di ricevere un credito subito al momento dell’acquisto. Tuttavia, non tutti i clienti possono usufruirne: l’offerta è riservata a dispositivi selezionati e condizioni specifiche. La promozione cambia il modo di acquistare, favorendo pagamenti più veloci e convenienti. Chi desidera approfittarne deve verificare i dettagli sul sito ufficiale di Google.

l'introduzione del credito istantaneo per il trade-in sul Google Store, in associazione al lancio del Pixel 10a, modifica radicalmente la gestione del prezzo al momento dell'acquisto. l'opzione consente di applicare subito il valore del vecchio dispositivo come sconto, riducendo l'importo da pagare inizialmente; la conferma finale avviene dopo l'ispezione del dispositivo ricevuto. la disponibilità resta limitata e potrebbe dipendere da criteri regionali o dall'idoneità dell'utente. credito istantaneo per trade?in su google store. con l'arrivo del Pixel 10a, google applica al checkout il valore del trade?in come sconto immediato, anziché rimborsarlo successivamente.