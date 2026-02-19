Tra fedeltà storica e mito il beauty di Naomi Watts in Love Story suscita una domanda | stiamo guardando la donna com’era o l’icona che abbiamo interiorizzato?
I cona tra le icone, Jackie Kennedy Onassis torna sullo schermo in American Love Story con il volto di Naomi Watts. La nuova creatura di Ryan Murphy riaccende il mito. Ma allo stesso tempo, anche le polemiche. Perché quando si mette mano a un’estetica così intramontabile e codificata, il confine tra fedeltà storica e immaginario collettivo è sottilissimo. E bastano una variazione sul caschetto (o una sfumatura di rossetto) per trasformare il beauty in dibattito culturale. “American Love Story” merita una seconda possibilità? Il trailer della serie su John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette X Leggi anche › Carolyn Bessette-Kennedy, il suo biondo Nineties (finalmente ben copiato) nella serie “American Love Story” Naomi Watts nei panni di Jakie O’. 🔗 Leggi su Iodonna.it
La nuova serie di Ryan Murphy, che conta nel cast i nomi di Kim Kardashian e Naomi Watts, ha suscitato reazioni contrastanti tra il dissenso della critica e il successo dei numeri
