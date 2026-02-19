Vecchiato Arte ha aperto la mostra di Laura Mircea, intitolata “Tra Derive e Movimenti”. La causa è il desiderio di mettere in mostra l’uso innovativo del colore e le tecniche sperimentali dell’artista. La mostra, realizzata con la collaborazione di Matteo Ragni Arte Contemporanea di Forlì, include opere recenti e installazioni che invitano lo spettatore a esplorare i continui spostamenti tra forma e spazio. La rassegna si svolge presso la sede di Vecchiato Arte, fino al 15 novembre.

Vecchiato Arte presenta la mostra dell’artista Laura Mircea, “Tra Derive e Movimenti”, realizzata in collaborazione con la Matteo Ragni Arte Contemporanea di Forlì. Le opere raccontano l’universo creativo dell’artista, che lavora la materia realizzando forme pittoriche e assumendo poi una valenza scultorea e tattile. Lo spunto di Laura Mircea è la rappresentazione della dinamica terrestre, il costante movimento legato al concetto della deriva dei continenti. La ricerca artistica di Laura Mircea si è da sempre orientata verso la materia e il suo cambiamento, identificandola come un’artista materica capace di unire pittura e scultura in un unico linguaggio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Elezioni, è attesa per l’incontro tra il centrosinistra e i movimenti No PonteIl centrodestra ha annunciato che il centrosinistra e i movimenti No Ponte si incontreranno domani, per cercare un accordo.

Mercato Juventus: Guido Rodriguez, Tonali e Frattesi. Dentro ai movimenti a centrocampo tra gennaio e giugno. UltimissimeIl mercato della Juventus tra gennaio e giugno si concentra sui possibili movimenti a centrocampo, con nomi come Guido Rodriguez, Sandro Tonali e Davide Frattesi.

Rotational, Circular, and Orbital Motion

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.