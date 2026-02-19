Tra derive e movimenti
Vecchiato Arte ha aperto la mostra di Laura Mircea, intitolata “Tra Derive e Movimenti”. La causa è il desiderio di mettere in mostra l’uso innovativo del colore e le tecniche sperimentali dell’artista. La mostra, realizzata con la collaborazione di Matteo Ragni Arte Contemporanea di Forlì, include opere recenti e installazioni che invitano lo spettatore a esplorare i continui spostamenti tra forma e spazio. La rassegna si svolge presso la sede di Vecchiato Arte, fino al 15 novembre.
Vecchiato Arte presenta la mostra dell’artista Laura Mircea, “Tra Derive e Movimenti”, realizzata in collaborazione con la Matteo Ragni Arte Contemporanea di Forlì. Le opere raccontano l’universo creativo dell’artista, che lavora la materia realizzando forme pittoriche e assumendo poi una valenza scultorea e tattile. Lo spunto di Laura Mircea è la rappresentazione della dinamica terrestre, il costante movimento legato al concetto della deriva dei continenti. La ricerca artistica di Laura Mircea si è da sempre orientata verso la materia e il suo cambiamento, identificandola come un’artista materica capace di unire pittura e scultura in un unico linguaggio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
