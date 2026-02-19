Totti-Bocchi caso archiviato | indagini sull’abbandono di minori concluse ma resta l’ombra sulla custodia dei figli

Totti e Bocchi sono stati coinvolti in un caso di abbandono di minori, che ora si è concluso con l’archiviazione delle indagini. Le autorità hanno deciso di chiudere il procedimento, ma le questioni sulla custodia dei figli continuano a sollevare dubbi. I figli sono stati temporaneamente affidati a terzi, mentre si cercano chiarimenti sulle decisioni prese. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra i vicini di casa, che si chiedono quale sarà il prossimo passo. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Caso Totti-Bocchi: Archiviata l’inchiesta per abbandono di minori, ma restano ombre sulla custodia dei figli. L’inchiesta per abbandono di minori che vedeva coinvolti Francesco Totti, la compagna Noemi Bocchi e una babysitter è stata archiviata dal Gip di Roma. La decisione, arrivata a seguito della denuncia presentata dall’ex moglie di Totti, Ilary Blasi, riguardava la serata del maggio 2023 in cui la figlia minore dell’ex calciatore sarebbe stata lasciata sola. L’archiviazione non esclude possibili sviluppi civili e riaccende il dibattito sulla tutela dei minori nelle separazioni conflittuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Abbandono di minori, archiviato il caso Totti-Noemi BocchiIl gip di Roma ha deciso di archiviare il caso Totti-Noemi Bocchi, che aveva coinvolto l’ex calciatore e la sua compagna in un’indagine sull’abbandono di minori.

Abbandono minori, archiviato caso TottiIl Tribunale di Roma ha deciso di archiviare il caso che vedeva coinvolto Francesco Totti, accusato di aver abbandonato dei minori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.