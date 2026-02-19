Totti-Bocchi caso archiviato | indagini sull’abbandono di minori concluse ma resta l’ombra sulla custodia dei figli
Totti e Bocchi sono stati coinvolti in un caso di abbandono di minori, che ora si è concluso con l’archiviazione delle indagini. Le autorità hanno deciso di chiudere il procedimento, ma le questioni sulla custodia dei figli continuano a sollevare dubbi. I figli sono stati temporaneamente affidati a terzi, mentre si cercano chiarimenti sulle decisioni prese. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra i vicini di casa, che si chiedono quale sarà il prossimo passo. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.
Caso Totti-Bocchi: Archiviata l’inchiesta per abbandono di minori, ma restano ombre sulla custodia dei figli. L’inchiesta per abbandono di minori che vedeva coinvolti Francesco Totti, la compagna Noemi Bocchi e una babysitter è stata archiviata dal Gip di Roma. La decisione, arrivata a seguito della denuncia presentata dall’ex moglie di Totti, Ilary Blasi, riguardava la serata del maggio 2023 in cui la figlia minore dell’ex calciatore sarebbe stata lasciata sola. L’archiviazione non esclude possibili sviluppi civili e riaccende il dibattito sulla tutela dei minori nelle separazioni conflittuali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Abbandono di minori, archiviato il caso Totti-Noemi BocchiIl gip di Roma ha deciso di archiviare il caso Totti-Noemi Bocchi, che aveva coinvolto l’ex calciatore e la sua compagna in un’indagine sull’abbandono di minori.
Abbandono minori, archiviato caso TottiIl Tribunale di Roma ha deciso di archiviare il caso che vedeva coinvolto Francesco Totti, accusato di aver abbandonato dei minori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Totti e la figlia lasciata sola in casa, archiviata inchiesta per abbandono di minore; Abbandono di minori, archiviato il caso Totti-Noemi Bocchi; Abbandono minori, archiviazione per Francesco Totti e Noemi Bocchi; Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori: il gip archivia il caso.
Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori: il gip archivia il casoL'ex capitano della Roma Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi erano finiti al centro di un'indagine per abbandono di minore a seguito della denuncia ... fanpage.it
Isabel Totti lasciata sola a casa, il giudice archivia le accuse contro Totti e Noemi BocchiIl giudice ha accolto la richiesta della Procura e archiviato le accuse di abbandono di minore per Totti, la compagna Noemi Bocchi. 'Scagionata' pure la baby sitter, che per Ilaty Blasi aveva mentito ... dire.it
Archiviata l’inchiesta su Francesco Totti e Noemi Bocchi denunciati da Ilary Blasi per la sera del 26 maggio 2023: «Rilevanza unicamente civilistica, non reato» facebook
Abbandono minori, archiviazione per Francesco Totti e Noemi Bocchi x.com