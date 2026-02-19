Totalmente incompatibili | Di Biase e Nuzzo tornano al Teatro Bobbio

Il fatto che Corrado Nuzzo e Maria Di Biase siano tornati al Teatro Bobbio con lo spettacolo

Domenica 22 febbraio 2026 alle 20.30, al Teatro Bobbio, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase salgono sul palco con Totalmente incompatibili, un nuovo spettacolo che li vede non solo interpreti ma anche autori, in una produzione firmata Agidi e Nido di Ragno. Diversi per carattere, visione del mondo e sensibilità, Nuzzo e Di Biase mettono al centro della scena la loro storica “incompatibilità”. Non li unisce il principio secondo cui chi si somiglia si sceglie, né quello degli opposti che si attraggono: tra loro, apparentemente, tutto stride. Eppure condividono vita e palcoscenico da anni. Il segreto? Trasformare le differenze in materia comica, rivendicare con orgoglio il ruolo di outsider e fare del proprio disagio un irresistibile motore narrativo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase al Teatro Nuovo: “Totalmente Incompatibili”Dal 16 gennaio, il Teatro dell’Aquila di Fermo ospiterà la nuova tournée di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, intitolata “Totalmente Incompatibili”.

"Totalmente incompatibili": Nuzzo e Di Biase sul palco del teatro di VerbaniaDomenica 1° febbraio, il teatro Il Maggiore di Verbania si riempie per lo spettacolo di Nuzzo e Di Biase, che torna sul palco con

