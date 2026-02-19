Totalmente incompatibili | appuntamento al Veddi con Nuzzo e Di Biase

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase hanno portato sul palco il loro rapporto complicato, nato da incomprensioni quotidiane. La loro performance al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, prevista per giovedì 26 febbraio alle 20, si concentra sui conflitti tra due persone che si amano ma sono totalmente incompatibili. I due attori usano l’umorismo per raccontare le sfide di convivere, trasformando le tensioni in momenti di comicità. La rappresentazione promette di coinvolgere il pubblico con storie di coppie che si riconoscono nelle loro battute.

BRINDISI - La vita insieme è una trattativa quotidiana: loro l’hanno trasformata in teatro. Corrado Nuzzo e Maria Di Biase arrivano al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi giovedì 26 febbraio alle 20.30 con “Totalmente incompatibili” e lo fanno con una storia lunga trent’anni. L’appuntamento, già da tempo sold out, fa parte della sezione “Verdi Green”, pensata per intercettare il linguaggio e le curiosità delle nuove generazioni: un perimetro che privilegia proposte capaci di parlare “adesso”, senza la necessità di travestirsi da classico né di inseguire mode.Dopo il grande successo di “Delirio a due” di Eugène Ionesco, Nuzzo e Di Biase tornano a un teatro dove sono autori di se stessi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

