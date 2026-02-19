Torrenti Funandola e Meldancione Lavori di scavo e pulizia dell’alveo

Il Comune di Montemurlo ha avviato interventi sui torrenti Funandola e Meldancione dopo recenti alluvioni. L’obiettivo è ridurre il rischio di allagamenti e proteggere le abitazioni vicine. Sono in corso lavori di scavo e pulizia degli alvei, mirati a migliorare il deflusso delle acque durante le piogge intense. L’amministrazione ha anche programmato nuove opere strutturali per rafforzare la sicurezza idraulica della zona. Le attività coinvolgono diverse squadre di operai e tecnici, che lavorano quotidianamente sul campo. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane per garantire maggiore tutela alla comunità.

Sul rischio idraulico l'amministrazione di Montemurlo sta lavorando sul doppio binario della manutenzione e della realizzazione di nuovi interventi strutturali, che possano migliorare sensibilmente la risposta in caso di eventi particolarmente intensi. In questi giorni sono in corso due importanti lavori, sollecitati con forza dal Comune di Montemurlo ed eseguiti dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. Si tratta della ricavatura in alveo del torrente Funandola a valle di via Aldo Moro a Montemurlo e del fosso Mendalcione in zona via Palarciano a Oste con movimentazione dei sedimenti verso i tratti in erosione o con il conferimento in discarica, del valore complessivo di 5000 mila euro.