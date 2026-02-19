Torna a crescere l' uso della bici in città a febbraio più di 1.400 transiti in un giorno | circa 90mila il totale di tre monitoraggi

Il monitoraggio condotto da Giancarlo Odoardi ha registrato un aumento dell’uso della bici in città, con oltre 1.400 transiti giornalieri a febbraio. Durante la rilevazione del 16 febbraio 2026, sono stati conteggiati circa 90.000 passaggi in totale, superando i numeri di gennaio. I dati mostrano che più persone scelgono di spostarsi in bicicletta, anche grazie alle nuove piste ciclabili recentemente inaugurate. La tendenza verso un trasporto più sostenibile si conferma, con le bici che diventano una scelta quotidiana per molti cittadini.

Giancarlo Odoardi (Osmoci) fa il punto sui dati registrati il 16 febbraio, giorno del terzo monitoraggio iniziato a dicembre. A Pescara l'uso della bici non è episodico, ma sempre più strutturato e la ciclabile del lungomare nord si conferma quella più frequentata. Al secondo posto c'è quella di via Valle Roveto, ma qui, denuncia, c'è un tratto con evidenti problemi di degrado Continua l’attività di monitoraggio sull’uso delle bici in città di Giancarlo Odoardi (Osservatorio mobilità ciclistica-Osmoci) che alla terza rilevazione, quella del 16 febbraio 2026, ha registrato numeri più alti di quelli di gennaio confermando comunque che l’uso delle due ruote in città è ormai una questione più strutturale che episodica tanto che da dicembre a febbraio (nei giorni del monitoraggio) sono stati già registrati 89.🔗 Leggi su Ilpescara.it

