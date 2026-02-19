Torino ciclista muore investito da un camion della raccolta rifiuti

Salvatore Scala, 72 anni di Rivoli, ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion della raccolta rifiuti a Torino. L’incidente è avvenuto mentre pedalava lungo una strada trafficata, poco distante dalla sua abitazione. Il veicolo dell’azienda Cidiu non ha potuto evitare l’impatto, che si è verificato in un’ora di punta. La vittima stava attraversando un incrocio poco segnalato, senza rendersi conto del pericolo imminente. La polizia sta ancora ricostruendo l’accaduto.

Un uomo di 72 anni, Salvatore Scala, residente a Rivoli, è stato investito da un camion dell'azienda pubblica di igiene ambientale Cidiu mentre era in sella alla sua bicicletta. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale.