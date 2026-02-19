Tommaso Cerno nella tempesta | Rai sotto accusa il Movimento 5 Stelle tira in ballo Alberto Angela!

Tommaso Cerno ha scatenato una polemica sulla Rai, portando alla luce un assegno da 848mila euro. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto chiarimenti, accusando l’emittente di sprechi e favoritismi. La richiesta nasce dalla scoperta di un pagamento sospetto, collegato a progetti culturali e scientifici di grande rilievo. Tra le accuse, spunta anche il nome di Alberto Angela, mentre Mario Tozzi è rimasto in bilico. La vicenda coinvolge anche altri dirigenti Rai e fa discutere l’opinione pubblica.

La striscia di Tommaso Cerno su Rai accende lo scontro con il Movimento 5 Stelle: 848mila euro nel mirino, mentre Alberto Angela e Mario Tozzi restano in bilico. Tutti i retroscena della polemica. Il caso esplode come una bomba mediatica e accende i riflettori su Viale Mazzini. Al centro della bufera c'è la striscia affidata a Tommaso Cerno su Rai, finita nel mirino del Movimento 5 Stelle dopo la pubblicazione dei costi complessivi: 848mila euro, pari a circa 11mila euro a puntata. Una cifra che, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, comprenderebbe anche 3mila euro destinati al direttore de Il Giornale.