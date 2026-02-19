Toghe ancora contro il governo | sospeso il fermo della Sea Watch-5

Le toghe hanno deciso di sospendere il fermo della Sea Watch-5, accusando il governo di aver agito senza rispettare le regole. La nave, che operava in acque internazionali, era in quella che la Libia considera la sua zona Sar, dove effettua missioni di salvataggio. La decisione arriva dopo che i giudici hanno contestato le modalità di intervento del governo italiano, ritenute non conformi alle leggi internazionali. La vicenda si complica mentre la nave resta in attesa di ulteriori decisioni giudiziarie.

L’operazione della nave della flotta civile è stata compiuta in acque internazionali, come sempre accade, ma in quella che è stata designata come la zona Sar libica, ossia l’area assegnata al Paese nordafricano per eseguire le operazioni di recupero di barche in difficoltà. Il diritto internazionale riconosce l’area Sar di competenza libica, che confina con quella italiana e tunisina, ma non la riconoscono le Ong, che sono abituate a invocare il diritto internazionale a fasi alterne, solo quando è utile per la propria narrazione. Anche in questo caso, la Ong ha ammesso di non aver dato comunicazione alla Libia per la sua operazione “viste le continue violazioni dei diritti umani” e per i giudici va bene così. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sea Watch risarcita: 76mila euro per il fermo del 2019 a Lampedusa, governo Meloni contrariato dalla sentenza.Sea Watch riceve 76mila euro di risarcimento a Palermo, dopo il fermo del 2019 a Lampedusa.

