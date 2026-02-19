TNT Empoli in trasferta Diversi atleti tra i migliori

Da lanazione.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

TNT Empoli ha conquistato ottimi risultati a Larciano durante la seconda prova stagionale dei Giovanissimi. Diversi giovani atleti del team hanno nuotato con determinazione, dimostrando grande impegno e crescita tecnica. La squadra ha affrontato la gara con entusiasmo, portando a casa numerosi record personali e medaglie. La trasferta a Livorno ha rafforzato la volontà dei ragazzi di migliorare e di rappresentare al meglio la loro città. I prossimi appuntamenti sono già in programma, con la speranza di replicare queste performance.

Da Larciano a Livorno, il Team Nuoto Toscana Empoli continua a raccogliere numerose soddisfazioni. Partiamo dalla seconda prova stagionale per i Giovanissimi empolesi, che sono scesi in vasca alla piscina di Larciano. Edoardo Cecconi, all’esordio con il Tnt Empoli, Zoe Menichetti, Diego Nocentini Giani, Edoardo Sani, Giorgio Volpini e Umberto Maria Zanardo hanno fatto buone gare migliorando tutti i loro tempi ed arrivando nelle prime posizioni in classifica. In particolare Volpini è salito sul terzo gradino del podio nei 50 dorso, dove il compagno di squadra Cecconi è arrivato quinto. Quarti, invece, Zoe Menichetti ed Umberto Maria Zanardo nei 25 stile libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tnt empoli in trasferta diversi atleti tra i migliori
© Lanazione.it - TNT Empoli in trasferta. Diversi atleti tra i migliori

Leggi anche: Nuoto. “Azzurrissimo“ da dieci medaglie. Tnt Empoli ok nel meeting di casa

Leggi anche: Serie B, Palermo: la difesa è un muro, ma solo in casa. Contro l’Empoli il test decisivo per crescere anche in trasferta e puntare al ritorno tra i grandi!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: TNT Empoli in trasferta. Diversi atleti tra i migliori.