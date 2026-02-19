Ti mando dei baci | il debutto narrativo di Diego Perugini

Diego Perugini ha pubblicato il suo primo romanzo, intitolato “Ti mando dei baci”, dopo aver scritto molti brani musicali. La causa di questa scelta è la passione per le storie che combinano musica e sentimenti. Il libro racconta le sfide di un giovane artista che sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo, tra incontri sorprendenti e momenti di dubbio. La narrazione si svolge tra Roma e Milano, con dettagli sulla scena musicale italiana. La pubblicazione segna un passo importante nella carriera dell’autore.

Esce "Ti mando dei baci", il primo romanzo di Diego Perugini: una commedia pop-rock tra amore, musica e sogni da inseguire. È disponibile negli store digitali, in e?book e in versione cartacea per Edizioni Tripla E, "Ti mando dei baci", il primo romanzo del giornalista e critico musicale Diego Perugini. Una storia brillante e sentimentale che mescola amore, identità e musica pop?rock, con una vena autobiografica dichiarata "molto parziale", ma sufficiente a dare al racconto un tono autentico e irresistibilmente pop. Il protagonista è Guido, uomo dall'esistenza ordinata: un buon lavoro, una relazione stabile, una vita che scorre senza scossoni.