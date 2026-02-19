Thuram affossa Mourinho sul caso Vinicius Jr Prestianni | È patetico un piccolo uomo Finché ci saranno comportamenti come questo… 

Lilian Thuram critica duramente Mourinho per il suo commento sul caso Vinicius Jr. Secondo l’ex calciatore, le parole dell’allenatore portoghese sono inaccettabili e dimostrano una mentalità limitata. Thuram ha sottolineato come il comportamento di Mourinho rifletta una mancanza di rispetto e di sensibilità, alimentando le tensioni nel calcio. Nel frattempo, Prestianni ha definito patetico il modo in cui si affrontano questi episodi. La discussione si accende ancora, mentre il calcio si interroga sulle responsabilità di chi commenta pubblicamente.

Lilian Thuram affossa Mourinho dopo il caso di razzismo che ha visto protagonisti in questi giorni Vinicius Jr e Prestianni. Vediamo cosa ha detto. A L’Equipe, Lilian Thuram ha parlato del caso di razzismo che ha visto protagonisti Vinicius Jr e Prestianni, attaccando duramente Mourinho. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’ATTACCO A MOURINHO – «La natura delle sue parole dice molto sul perché non si va avanti. Mourinho è un grande allenatore, con una carriera eccezionale, ha lavorato con molti giocatori neri nella sua vita e questo non gli impedisce, primo, di dubitare della veridicità dell’atto razzista e, secondo, di interrogarsi sulla responsabilità della vittima (Vinicius) per il modo in cui ha festeggiato il suo gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

