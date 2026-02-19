The Elder Scrolls 6 segnerà il ritorno al vero stile Bethesda con il nuovo Creation Engine 3

The Elder Scrolls 6 viene innescato da Bethesda per rilanciare la saga con il nuovo Creation Engine 3. Il team ha deciso di creare un gioco più coinvolgente, puntando su ambienti più dettagliati e un gameplay più fluido. Todd Howard ha spiegato che il progetto mira a recuperare le radici originali del franchise, migliorando le tecnologie usate in passato. La scelta di aggiornare il motore di gioco rivela l’intenzione di offrire un’esperienza più immersiva ai giocatori. Il titolo sta attirando molta attenzione tra gli appassionati.

The Elder Scrolls 6 rappresenta uno dei progetti più ambiziosi mai intrapresi da Bethesda, e secondo quanto dichiarato da Todd Howard, il nuovo capitolo sarà un ritorno deciso alle fondamenta che hanno reso la saga un punto di riferimento assoluto nel mondo degli RPG open world. Dopo anni di sperimentazione con titoli come Fallout 76 e Starfield, lo studio ha deciso di recuperare la filosofia che ha definito capolavori come Skyrim, Oblivion e Fallout 4, puntando su un’esperienza più coerente, immersiva e fedele alla propria identità. Nel corso di una recente intervista, Howard ha spiegato che i progetti più recenti hanno esplorato nuove direzioni, ma The Elder Scrolls 6 rappresenterà un ritorno alla struttura classica, basata su un mondo aperto continuo, ricco di dettagli e costruito per offrire al giocatore la massima libertà di esplorazione. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

