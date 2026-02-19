The Elder Scrolls 6 non seguirà gli esperimenti di Starfield e Fallout 76 e riproporrà lo stile classico di Bethesda

Bethesda ha deciso di tornare alle radici di The Elder Scrolls 6, lasciando da parte gli esperimenti fatti con Starfield e Fallout 76. La causa è la volontà di offrire un gioco che segua lo stile classico della serie, come nei primi capitoli. Gli sviluppatori puntano a creare un mondo più immersivo e meno complesso dal punto di vista strutturale. La scelta mira a soddisfare i fan che desiderano un’esperienza più semplice e fedele alle origini. La produzione del nuovo capitolo continua con questa nuova direzione.

Dopo anni di sperimentazioni e scelte strutturali diverse dal passato, Bethesda prepara un ritorno alle origini. The Elder Scrolls 6 non seguirà la strada tracciata dagli esperimenti online e strutturali di Fallout 76 né l’impostazione spaziale e modulare di Starfield. A confermarlo è Todd Howard, che in un’intervista ha spiegato come il nuovo capitolo rappresenterà un recupero consapevole dello “stile classico” che ha reso celebre lo studio. Un messaggio chiaro rivolto ai fan storici della saga. Durante la conversazione con Kinda Funny, Howard ha definito Fallout 76 e Starfield come “deviazioni creative” rispetto alla formula tradizionale degli RPG open world Bethesda. 🔗 Leggi su Game-experience.it

The Elder Scrolls 6 userà una versione potenziata del Creation Engine 3, il motore di Starfield e Fallout 4The Elder Scrolls 6 utilizzerà una versione migliorata del Creation Engine 3, lo stesso motore di Starfield e Fallout 4.

