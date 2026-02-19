The Bluff

Ercell “Bloody Mary” Bodden, interpretata da Priyanka Chopra Jonas, ha scoperto che il suo passato da pirata non si può cancellare facilmente. La causa è un vecchio nemico che ha ricomparso, portando tensione e minacce nelle Isole Cayman. Dopo aver vissuto anni di tranquillità, si ritrova coinvolta in un pericoloso gioco di inganni e tradimenti. La sua vita di pace si sgretola quando un misterioso messaggio arriva sulla sua isola, lasciando presagire che il passato non è mai davvero sepolto.

Ercell “Bloody Mary” Bodden (Priyanka Chopra Jonas) pensava di essere sfuggita al suo violento passato da pirata, dopo aver trovato pace nelle Isole Cayman con il suo amato marito T.H. (Ismael Cruz Cordova), loro figlio Isaac (Vedanten Naidoo) e la cognata Elizabeth (Safia Oakley-Green). Ma quando il suo famigerato ex capitano Connor (Karl Urban) ritorna in cerca di vendetta, il mondo di Ercell viene distrutto. Costretta ad affrontare i demoni che ha cercato di seppellire, Ercell si ritrova catapultata in un mortale gioco di segreti e sopravvivenza. Armata di una letale maestria nella scherma, di trappole astute e della feroce volontà di proteggere coloro che ama, ingaggia una guerra brutale contro la spietata ciurma di Connor.🔗 Leggi su Today.it Investimenti bluff, impresa funebre truffataUn imprenditore nel settore funebre ha subito una truffa dopo aver tentato di espandere e migliorare la propria attività attraverso investimenti e servizi aggiuntivi, come un fioraio. Juventus, forse Edon Zhegrova è un grande bluff?Edon Zhegrova, attualmente alla Juventus, sta vivendo un momento di difficoltà. OFFICIAL TRAILER - The Bluff | AGBO Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bollette, il bluff del decreto: lite su banche e bonus miseri; Love Me, Love Me, il cast del film in uscita oggi su Prime Video. FOTO; Garry Kasparov: Vi spiego il grande bluff di Putin; In bici Milano non è Amsterdam. Gli atleti olandesi scoprono il bluff. The Bluff: Zoe Saldaña si unirà ai fratelli Russo nel loro nuovo filmZoe Saldaña è un’attrice diventata familiare, grazie ai suoi ruoli nell’MCU, nei film di Star Trek di JJ Abrams e il franchise Avatar di James Cameron. Avendo lavorato con i fratelli Russo su diversi ... filmpost.it The BluffErcell Bloody Mary Bodden (Priyanka Chopra Jonas) pensava di essere sfuggita al suo violento passato da pirata, dopo aver trovato pace nelle Isole Cayman con il suo amato marito T.H. (Ismael Cruz ... cinefilos.it Sharon Stone ha attirato l’attenzione alla premiere di The Bluff con un viso – diciamolo - notevolmente spianato. Proprio lei che si era sempre professata portavoce dell'invecchiamento consapevole e promotrice di un'estetica che celebra la naturalezza invece facebook