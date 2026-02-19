Test Bahrain 2026 Day 2 | Antonelli al comando Ferrari sotto i riflettori e tanta sostanza nei long run
Durante la seconda giornata dei test in Bahrain per il 2026, Antonio Antonelli ha conquistato la vetta, mentre la Ferrari ha attirato molta attenzione. La giornata si è concentrata sui long run, con le squadre che hanno raccolto dati importanti per migliorare le mescole e la resa delle vetture. Le temperature elevate e le condizioni del circuito hanno reso i turni di prova ancora più impegnativi. Le squadre hanno cercato di ottimizzare le prestazioni, preparando così il terreno per le prossime sfide in pista.
La seconda giornata del secondo (e ultimo) blocco di test pre-stagionali 2026 in Bahrain ha regalato una classifica interessante, ma soprattutto tanti indizi “da addetti ai lavori”. Come sempre a febbraio, i tempi vanno presi con le pinze: serbatoi, mappature e programmi diversi possono ribaltare la lettura. Però alcuni segnali meritano attenzione, perché si ripetono e perché arrivano da squadre che stanno spingendo davvero sullo sviluppo. Antonelli sorprende e chiude davanti a tutti. Il nome in cima alla classifica di giornata è quello di Kimi Antonelli. Il rookie Mercedes ha messo insieme un giro pulito e molto competitivo nel finale, prendendosi il miglior tempo assoluto del Day 2 e confermando un’impressione che in Bahrain sta diventando costante: la Mercedes sembra avere una base solida, e Antonelli non sta solo “imparando”, ma sta anche incidendo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
