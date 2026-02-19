Terzo appuntamento con la rassegna Macerie | Donatella Di Cesare presenta Tecnofascismo

Donatella Di Cesare, filosofa nota per le sue analisi sul rapporto tra tecnologia e autoritarismo, ha partecipato al terzo incontro della rassegna “Macerie” organizzata dall’ANPI di Bergamo. Durante l’evento, ha approfondito il concetto di “tecnofascismo”, evidenziando come le nuove tecnologie possano essere usate per rafforzare i regimi autoritari. La docente della Sapienza ha spiegato con esempi concreti come i social media vengano sfruttati per manipolare l’opinione pubblica e consolidare il potere. La discussione si è concentrata sui rischi attuali legati all’uso distorto delle innovazioni digitali.

È Donatella Di Cesare, tra i più importanti filosofi italiani, docente alla Sapienza di Roma e frequente ospite di trasmissioni televisive nazionali, la terza ospite della rassegna " Macerie ", di ANPI Provinciale di Bergamo, giunta all'11esima edizione e pensata per capire il presente e ragionare su crisi della democrazia, guerre e autoritarismi. Di Cesare presenta al pubblico bergamasco il suo nuovo libro Tecnofascismo, da poco pubblicato da Einaudi: saggio lucido e spietato che mette a nudo il cuore oscuro della nuova destra, tra ipermodernità tecnocratica e regressione etnica. Appuntamento venerdì 20 febbraio a Casazza, alle 20,45 nella Sala Polis di via Moroni.