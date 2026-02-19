Terza casa a fuoco in un mese indagini in corso

Un incendio ha distrutto una casa a Guanella, portando a un terzo episodio simile in un mese. L’incendio è divampato lunedì scorso in un edificio in fase di ristrutturazione, diviso in tre sezioni. Le fiamme hanno causato danni significativi alla struttura, che era ancora in fase di lavori. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio, sospettando un possibile gesto doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un altro incendio in località Guanella (foto a destra). Lunedì scorso è andato a fuoco un complesso in via di ristrutturazione, suddiviso in tre parti. A subire i danni maggiori è stato il vecchio ricovero attrezzi di cui sono rimasti praticamente solo i muri perimetrali, a seguito della combustione pressoché totale del tetto in legno. Meno toccata l'abitazione, che ha visto pesantemente compromesso il soffitto di una stanza. Sul posto i vigili di Gaggio, Castiglione e Vergato. Gli immobili sono stati recentemente acquisiti dal proprietario che non vive in zona, arrivato a incendio domato. Questo episodio segue a distanza ravvicinata un altro rogo che si è verificato nella località Olmè, in via Belvedere, dove è bruciata una casa rurale, suddivisa in due porzioni, di cui una pesantemente compromessa.