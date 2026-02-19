Terremoto Juve dopo Istanbul | Spalletti prepara il piano epurazioni

Dopo il disastro di Istanbul, Luciano Spalletti ha deciso di intervenire duramente sulla rosa della Juventus. La sconfitta ha evidenziato le carenze tecniche e la mancanza di alternative valide in squadra. Il tecnico ha già avviato un piano di rinnovamento e valutazioni approfondite, puntando a rafforzare il gruppo con nuovi acquisti e a fare pulizia tra i giocatori meno performanti. La decisione si inserisce in una strategia più ampia di rilancio del club, che richiede cambi radicali e interventi immediati.

La rovinosa trasferta di Istanbul ha agito da catalizzatore per una crisi d'identità tecnica che covava da tempo in casa Juventus, costringendo Luciano Spalletti a una presa di coscienza brutale quanto necessaria: la profondità della rosa attuale non rispetta i canoni d'eccellenza richiesti dal club. Il fallimento contro il Galatasaray non ha solo compromesso il cammino europeo, ma ha tracciato un solco profondo tra i titolarissimi e un gruppo di riserve ormai considerate non all'altezza della maglia bianconera. Se non si tratta ancora di una lista di proscrizione ufficiale, poco ci manca, con diversi profili eccellenti finiti sul banco degli imputati.