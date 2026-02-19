Il 66° compleanno di Andrew Mountbatten-Windsor, noto come Principe Andrea, è stato segnato dall’arresto nel Regno Unito. La causa è un’accusa di cattiva condotta in carica pubblica, collegata alle accuse di sfruttamento sessuale di minori e coinvolgimento nel caso Epstein. Le autorità hanno fermato l’ex principe questa mattina, portandolo via dalla sua residenza a Windsor. L’arresto arriva a poche settimane da nuove rivelazioni su presunti incontri compromettenti. La vicenda scuote la famiglia reale e l’opinione pubblica britannica.

Andrew Mountbatten-Windsor, un tempo noto come Principe Andrea, Duca di York,terzogenito e secondo figlio maschio della regina Elisabetta II del Regno Unito e del principe Filippo, duca di Edimburgo e fratello minore del re Carlo III, è stato arrestato questa mattina nel giorno del suo 66° compleanno, con l’accusa di cattiva condotta in carica pubblica, un reato grave che in Regno Unito può portare fino all’ergastolo. L’arresto avviene a seguito della pubblicazione, da parte del Dipartimento di Giustizia Usa, del fascicolo sul finanziere-pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019, e con cui l’ex principe aveva avuto importanti contatti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Terremoto Epstein nel Regno Unito: arrestato l’ex Principe Andrea, fratello di Re Carlo

Caso Epstein: arrestato l’ex principe Andrea, fratello di re Carlo del Regno UnitoL’ex principe Andrea, fratello di re Carlo, è stato arrestato oggi a Londra, accusato di aver utilizzato la sua posizione per comportamenti scorretti.

Regno Unito, arrestato l’ex principe Andrea per lo scandalo EpsteinL’ex principe Andrea è stato arrestato nel Regno Unito il 19 febbraio, proprio nel giorno del suo 66° compleanno, a causa delle accuse di cattiva condotta legate allo scandalo Epstein.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.