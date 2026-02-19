Terremoto Epstein nel Regno Unito | arrestato l’ex Principe Andrea fratello di Re Carlo
Il 66° compleanno di Andrew Mountbatten-Windsor, noto come Principe Andrea, è stato segnato dall’arresto nel Regno Unito. La causa è un’accusa di cattiva condotta in carica pubblica, collegata alle accuse di sfruttamento sessuale di minori e coinvolgimento nel caso Epstein. Le autorità hanno fermato l’ex principe questa mattina, portandolo via dalla sua residenza a Windsor. L’arresto arriva a poche settimane da nuove rivelazioni su presunti incontri compromettenti. La vicenda scuote la famiglia reale e l’opinione pubblica britannica.
Andrew Mountbatten-Windsor, un tempo noto come Principe Andrea, Duca di York,terzogenito e secondo figlio maschio della regina Elisabetta II del Regno Unito e del principe Filippo, duca di Edimburgo e fratello minore del re Carlo III, è stato arrestato questa mattina nel giorno del suo 66° compleanno, con l’accusa di cattiva condotta in carica pubblica, un reato grave che in Regno Unito può portare fino all’ergastolo. L’arresto avviene a seguito della pubblicazione, da parte del Dipartimento di Giustizia Usa, del fascicolo sul finanziere-pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019, e con cui l’ex principe aveva avuto importanti contatti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Caso Epstein: arrestato l’ex principe Andrea, fratello di re Carlo del Regno UnitoL’ex principe Andrea, fratello di re Carlo, è stato arrestato oggi a Londra, accusato di aver utilizzato la sua posizione per comportamenti scorretti.
Regno Unito, arrestato l’ex principe Andrea per lo scandalo EpsteinL’ex principe Andrea è stato arrestato nel Regno Unito il 19 febbraio, proprio nel giorno del suo 66° compleanno, a causa delle accuse di cattiva condotta legate allo scandalo Epstein.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Terremoto nel Regno Unito: arrestato l'ex principe Andrea per il caso Epstein. La Bbc: condivise informazioni riservate col finanziere pedofilo
Avrebbe trasmesso al predatore sessuale Epstein informazioni riservate mentre agiva da emissario economico del Regno Unito
Caso Epstein: arrestato l'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten. Re Carlo: La giustizia faccia il suo corso
Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d'ufficio nell'ambito del caso Epstein
Il caso Epstein fa registrare un terremoto in GB.L'ex principe Andrea e'stato arrestato, accusato di abuso d'ufficio. Il fratello fratello di re Carlo E' stato fermato a Sandringham. Proprio oggi compie 66 anni e attualmente è in custodia cautelare.
