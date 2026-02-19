Terni la giunta di Stefano Bandecchi | tutte le deleghe assegnate Due ‘super’ assessorati

A Terni, la nomina della giunta di Stefano Bandecchi si è conclusa con l’assegnazione di tutte le deleghe. La causa è la decisione del sindaco di distribuire le ultime aree di competenza tra i sei assessori, ridistribuendo alcune delle deleghe che aveva mantenuto inizialmente. Tra le novità, due assessorati sono stati definiti “super” per la loro importanza strategica. Bandecchi ha così completato il team di governo del Comune, con l’obiettivo di affrontare le prossime sfide amministrative. La composizione definitiva sarà ufficiale nelle prossime ore.

Restano riservati alla diretta competenza del sindaco tutte le funzioni ed i servizi non espressamente delegati ai singoli assessori Un ultimo ‘tassello’ per completare la giunta municipale a guida Stefano Bandecchi. Il primo cittadino ha infatti provveduto a portare a sei il numero di assessori e – contestualmente - distribuire alcune delle deleghe che nel decreto del 18 febbraio aveva trattenuto per sé. Due i ‘super’ assessorati assegnati rispettivamente a Sergio Anibaldi e Tiziana Laudadio. Michela Bordoni: bilancio – finanze e tributi – patrimonio – fondi e finanziamenti – partecipate – agenda urbana.🔗 Leggi su Ternitoday.it

