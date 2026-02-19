Terni il ‘Patto Avanti’ sul Bandecchi 2.0 | Regolamento di conti interno Scelta fatta sulla pelle dei cittadini

A Terni, il ‘Patto Avanti’ ha svelato il suo vero volto, accusando Bandecchi 2.0 di aver creato un regolamento di conti interno. La coalizione di partiti ha criticato duramente la decisione, sostenendo che questa scelta abbia penalizzato i cittadini. Durante la conferenza stampa, i rappresentanti hanno spiegato come le tensioni tra le fazioni abbiano influenzato le decisioni politiche recenti. Un dettaglio concreto riguarda le modifiche alle norme che, secondo loro, limitano i diritti dei cittadini. La discussione si è concentrata sul futuro della città e sulle conseguenze di questa situazione.

Una conferenza stampa congiunta è stata convocata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra ed Europa Verde. Il rinnovato 'Patto Avanti' a trazione locale si è ritrovato nella sala consiliare di palazzo Spada – giovedì 19 febbraio – all'indomani del Consiglio comunale che ha sancito la nascita della nuova giunta Bandecchi 2.0. Hanno partecipato Gianfranco Mascia, Daniele Pica, Leopoldo Di Girolamo ed Emiliano Listanti. Il segretario comunale del Pd, Leopoldo Di Girolamo, ha ricordato, in premessa, la figura di Aldo Tarquini: "La città perde uno dei figli migliori. Ha sopportato la malattia con grande dignità e coraggio.