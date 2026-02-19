Ternana indagato Ferrero per presunta infedeltà patrimoniale

Ferrero è indagato per presunta infedeltà patrimoniale, un fatto che riguarda anche un tentativo di scambio di calciatori. La procura ha aperto un’inchiesta dopo aver scoperto che l’imprenditore avrebbe cercato di nascondere alcune operazioni finanziarie legate alla gestione sportiva. In particolare, si indaga su una trattativa tra la Ternana e il Trapani, riguardante lo scambio di Cristian Vaccaro e Flavio Ciufferi. L’indagine si concentra sulle modalità di questa operazione e eventuali irregolarità. La vicenda resta sotto osservazione.

Massimo Ferrero, dell’ex super consulente della società calcistica della Ternana, è finito al centro di una inchiesta per presunta “infedeltà patrimoniale in concorso” con l’ex amministratore unico Tiziana Pucci. Un caso complesso, scattato a seguito di due esposti presentati dalla famiglia Rizzo, patron della società calcistica, e che in poco tempo ha assunto i caratteri di una maxi inchiesta. Secondo quanto riferito da Agi, sembra che i magistrati della Procura di Terni stiano indagando i due per un presunto raggiro nei confronti della famiglia Rizzo. Pucci è stata la storica segretaria dell’ex presidente dei blucerchiati, tanto che a Terni si sarebbe fatta chiamare “vicepresidente“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

