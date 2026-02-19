Terlizzi-Andria | guasto elettrico circolazione ferroviaria sospesa Servizi sostitutivi

Un guasto alla rete elettrica di Enel ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Terlizzi e Andria. La rottura ha interrotto l’alimentazione dell’impianto ACC di Ruvo, fondamentale per il controllo dei treni. Ferrotramviaria ha annunciato che i treni non circolano e ha attivato servizi sostitutivi su strada. I pendolari devono fare affidamento su bus e mezzi alternativi per raggiungere le rispettive destinazioni. La riparazione dell’impianto elettrico è ancora in corso e non si conoscono ancora i tempi di riattivazione.

Di seguito un comunicato diffuso da Ferrotramviaria: Ferrotramviaria S.p.A. informa che la temporanea interruzione della circolazione ferroviaria sulla tratta Terlizzi – Andria è conseguente a un guasto tecnico alla fornitura elettrica Enel che alimenta l’impianto ACC (Apparato Centrale Computerizzato) di Ruvo. L’interruzione della fornitura elettrica ha provocato la disconnessione degli impianti di gestione e controllo della circolazione ferroviaria di Ruvo, Corato e Andria Sud, rendendo necessario il blocco temporaneo della circolazione ferroviaria sulla tratta interessata. Ferrotramviaria ha prontamente attivato i servizi sostitutivi con autobus per garantire la continuità del servizio ai viaggiatori lungo il tratto interrotto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Terlizzi-Andria: guasto elettrico, circolazione ferroviaria sospesa Servizi sostitutivi Furto di materiale elettrico: circolazione ferroviaria sospesa tra Sarno e CancelloLa circolazione ferroviaria tra Sarno e Cancello è sospesa da questa mattina. Guasto alla linea elettrica: circolazione ferroviaria sospesa tra Sondrio e TiranoUna perdita di corrente ha causato la sospensione dei treni tra Sondrio e Tirano questa mattina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ferrotramviaria: sospesa la circolazione Terlizzi-Andria per guasto elettricoIl malfunzionamento ha provocato la disconnessione degli impianti di gestione e controllo della circolazione a Ruvo, Corato e Andria Sud, rendendo necessario il blocco della linea per motivi di ... giornaledipuglia.com #vienna #budapest #praga #andria #barletta #bari #terlizzi #ruvodipuglia #canosadipuglia facebook