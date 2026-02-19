Tentato rapimento al supermercato di Caivano madre del bambino sotto shock | lui abbraccia il carabiniere

Un uomo ha tentato di rapire un bambino davanti a un supermercato di Caivano, causando grande paura tra i passanti. La madre del piccolo è rimasta sotto shock, mentre un impiegato ha reagito prontamente, spingendo via l’aggressore. Il malintenzionato si è dato alla fuga, lasciando tutti increduli. Il bambino si è rifugiato tra le braccia della madre, ancora scossa dall’accaduto. La scena si è svolta in pieno giorno, tra la preoccupazione dei presenti che hanno assistito alla scena. La polizia sta indagando sull’episodio.

Dopo il tentato rapimento di un bambino in un supermercato di Caivano, vicino Napoli, parla il cassiere che ha messo in fuga l’aggressore, un uomo di 45 anni di nazionalità ghanese, palesemente ubriaco e con diversi precedenti alle spalle per reati minori: “Ho sentito delle urla e mi sono precipitato”. I carabinieri sono intervenuti a stretto giro e hanno arrestato l’uomo. Mentre la madre era sotto shock, il bambino ha abbracciato i carabinieri. Tentato rapimento a Caivano L'intervento di un collaboratore La chiamata ai carabinieri La mamma sotto shock e l'abbraccio al carabiniere Tentato rapimento a Caivano Caivano, martedì 17 febbraio, ore 19:00: un pomeriggio di spesa si è trasformato in uno scenario di terrore per due mamme e i loro figli di 5 e 8 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

