Tentato omicidio di un giovane Un perito analizzerà il video girato sul posto da un cittadino
Il tribunale di Reggio ha deciso di affidare a un perito l’analisi di un video registrato da un cittadino, dopo l’aggressione del 19 ottobre 2024 in piazzale Marconi. La ripresa mostra un giovane di 23 anni tunisino ferito con un coltello all’addome, poi quasi investito da un furgone. Il video potrebbe chiarire i passaggi chiave dell’incidente e contribuire a ricostruire le dinamiche dell’attacco. La verifica dell’immagine sarà decisiva per capire cosa sia realmente accaduto quella sera.
Il tribunale di Reggio ha nominato un perito perché analizzi un video, ritenuto decisivo, girato da un cittadino sulla grave aggressione del 19 ottobre 2024 in piazzale Marconi, nella zona della stazione storica, quando un 23enne tunisino fu accoltellato all’addome e poi avrebbe subito un tentato investimento con un furgone. Due giovani per quell’episodio sono a processo con rito ordinario per tentato omicidio in concorso: il 23enne Ismail Messaoud e il 26enne Najmeddine Gaddou, tunisini fermati pochi giorni dopo a seguito delle indagini della squadra mobile. Il 7 novembre 2024 scattò il terzo arresto per il connazionale Saye Chedi, 22 anni, domiciliato a Parma: quest’ultimo, giudicato in rito abbreviato (con sconto di un terzo della pena), era stato condannato nel giugno 2025 a 2 anni e 26 giorni; il giudice dell’udienza preliminare gli ha riconosciuto la ridotta partecipazione e le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
