Tentato omicidio a Benevento la vittima racconta l’agguato

Il 11 novembre 2023, a Benevento, Annarita Taddeo ha raccontato di essere stata vittima di un tentato omicidio. La donna ha spiegato di aver subito un’aggressione improvvisa e violenta, che ha rischiato di finirle in tragedia. I sospettati, Salvatore Giangregorio e Alessia Petrucciani, sono accusati di aver pianificato e attuato l’attacco. Durante il processo, Taddeo ha descritto i dettagli dell’assalto e come si è salvata grazie all’intervento di alcune persone sul luogo. Il processo è ancora in corso.
Tempo di lettura: 2 minuti Nell’aula del Tribunale di Benevento, Annarita Taddeo ha testimoniato nel processo a carico di Salvatore Giangregorio e Alessia Petrucciani, rispettivamente accusati di essere l’esecutore materiale e il supporto logistico dell’ agguato subito il 11 novembre 2023. La donna ha ricostruito con lucidità e fermezza i momenti drammatici di quella mattina, ricordando l’incontro improvviso con l’aggressore e la fuga rocambolesca che le ha permesso di salvarsi. La testimonianza ha toccato anche il contesto precedente all’attacco, con le pressioni e le minacce subite dall’ex compagno, Nicola Fallarino, 35 anni, già condannato come mandante, e il clima di controllo a distanza che aveva caratterizzato la sua vita nei mesi precedenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
