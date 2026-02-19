Tenta di rapire un bimbo di 5 anni | terzo caso in pochi giorni

A Firenze, un uomo ha tentato di rapire un bambino di 5 anni, ma è stato fermato dalla madre prima che succedesse il peggio. La donna ha notato lo sconosciuto che si avvicinava al figlio e ha reagito immediatamente, attirando l’attenzione di passanti e delle forze dell’ordine. Questo episodio si aggiunge a due altri tentativi avvenuti negli ultimi giorni nello stesso quartiere, creando un clima di paura tra i residenti. La polizia sta indagando per identificare il responsabile e capire se ci siano collegamenti tra i casi.

Choc a Firenze, dove, grazie a sua prontezza, una mamma è riuscita a impedire che uno sconosciuto rapisse il suo bambino di 5 anni: una notizia che scuote non solo il capoluogo toscano, dal momento che nei giorni scorsi sono stati segnalati almeno altri due episodi simili. Stando a quanto denunciato dalla donna agli inquirenti, tuttora impegnati nelle indagini per risalire all'identità del responsabile, i fatti si sono verificati nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio alla pista di pattinaggio di Scandicci, comune della città metropolitana di Firenze. A un certo punto uno sconosciuto, descritto come straniero dalla denunciante alle forze dell'ordine, si sarebbe avvicinato al piccolo e avrebbe cercato di portarlo via.