Al "Valico" di Altopascio ci si allena come i campioni dell’"Atp". Successo di partecipazione per lo stage "La preparazione atletica nel tennis moderno", organizzato dal circolo stesso, dallo studio fisioterapico "FisioTau" e dal maestro "Fitp" Michele Francesconi. Presente anche Damiano Fiorucci, attuale preparatore atletico di Lorenzo Musetti, tra i primi giocatori del mondo. La giornata ha visto la partecipazione di appassionati e preparatori atletici provenienti anche da altre realtà. I presenti hanno avuto la possibilità di conoscere e testare sul campo le metodiche di allenamento utilizzate dai campioni impegnati nei tornei più prestigiosi al mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis - Lo "stage". Fiorucci al "Valico"

A Colleferro successo per lo stage gratuito di tennis con Gonzalo Lopez Fabero, organizzato dal Tennis College Lucania presso il Bpd Club.

