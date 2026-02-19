Luis ha perso il controllo durante un confronto con Greta, portando a una scena intensa che spinge Greta a chiedere scusa a Miro. Durante il momento di tensione, Greta scopre qualcosa di sconvolgente che cambierà le sue certezze. La vicenda si svolge tra emozioni forti e rivelazioni sorprendenti, mantenendo alta l’attenzione dei fan. La trama si sviluppa nel corso della settimana, con colpi di scena che coinvolgono più personaggi. La serie prosegue ad appassionare il pubblico con nuovi sviluppi.

Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof, in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 23 al 27 febbraio. Tempesta d’amore, anticipazioni al 27 febbraio. Greta è delusa dopo aver scoperto che Miro ha buttato via i fotoritratti realizzati da lui. Il ragazzo tenta di giustificarsi, e la sua spiegazione appare credibile. Poco dopo la gelosia gioca un brutto tiro a Luis, che sempre più timoroso di perdere le attenzione di Greta per colpa di Miro, finisce per fare una scenata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 23 al 27 febbraio 2026: dopo una scenata di Luis, Greta si scusa con Miro (e fa una scoperta sconvolgente)

