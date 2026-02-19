Tempesta d’amore anticipazioni settimanali dal 23 al 27 febbraio 2026 | dopo una scenata di Luis Greta si scusa con Miro e fa una scoperta sconvolgente
Luis provoca Greta con una scenata e lei si scusa con Miro, scoprendo qualcosa di scioccante. La lite tra i due personaggi provoca tensione al Fürstenhof, dove i segreti iniziano a venire a galla. Greta, dopo aver cercato di calmare Luis, si imbatte in un dettaglio che potrebbe cambiare tutto. La soap tedesca “Tempesta d’amore” si prepara a regalare ai telespettatori una settimana carica di emozioni e rivelazioni. Gli spettatori non vedono l’ora di scoprire quale sarà il prossimo colpo di scena.
Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof, in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 23 al 27 febbraio. Tempesta d’amore, anticipazioni al 27 febbraio. Greta è delusa dopo aver scoperto che Miro ha buttato via i fotoritratti realizzati da lui. Il ragazzo tenta di giustificarsi, e la sua spiegazione appare credibile. Poco dopo la gelosia gioca un brutto tiro a Luis, che sempre più timoroso di perdere le attenzione di Greta per colpa di Miro, finisce per fare una scenata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 23 al 27 febbraio 2026: dopo una scenata di Luis, Greta si scusa con Miro (e fa una scoperta sconvolgente)Cosa accadrà negli episodi Tempesta d'amore in onda dal 23 al 27 febbraio su Rete 4? Trame complete della soap tedesca Sturm der Liebe. superguidatv.it
Tempesta d’amore, anticipazioni al 27 febbraio: Luis è sempre più gelosoTempesta d’amore, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio. Luis è sempre più geloso del rapporto tra Greta e Miro e finisce per fare una scenata. 2anews.it
