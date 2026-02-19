Luis provoca Greta con una scenata e lei si scusa con Miro, scoprendo qualcosa di scioccante. La lite tra i due personaggi provoca tensione al Fürstenhof, dove i segreti iniziano a venire a galla. Greta, dopo aver cercato di calmare Luis, si imbatte in un dettaglio che potrebbe cambiare tutto. La soap tedesca “Tempesta d’amore” si prepara a regalare ai telespettatori una settimana carica di emozioni e rivelazioni. Gli spettatori non vedono l’ora di scoprire quale sarà il prossimo colpo di scena.

Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof, in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 23 al 27 febbraio. Tempesta d’amore, anticipazioni al 27 febbraio. Greta è delusa dopo aver scoperto che Miro ha buttato via i fotoritratti realizzati da lui. Il ragazzo tenta di giustificarsi, e la sua spiegazione appare credibile. Poco dopo la gelosia gioca un brutto tiro a Luis, che sempre più timoroso di perdere le attenzione di Greta per colpa di Miro, finisce per fare una scenata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 23 al 27 febbraio 2026: dopo una scenata di Luis, Greta si scusa con Miro (e fa una scoperta sconvolgente)

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 9 al 13 febbraio 2026: Yvonne caccia Erik e si vendica su Nicole#Tempesta-d’Amore-anticipazioni || Questa settimana, a Tempesta d’Amore, Yvonne reagisce in modo drastico e caccia Erik di casa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.