Telefonata tra Donnarumma e l'Inter prima della partita con il Bodo Glimt | li ha avvertiti

Gigio Donnarumma ha chiamato l’Inter prima della partita contro il BodoGlimt, per avvertirli di una possibile improvvisa modifica nel meteo. La conversazione è avvenuta pochi minuti prima del calcio d’inizio e ha riguardato le condizioni del campo, che si preannunciavano insidiose a causa di una pioggia battente. L’estremo difensore ha voluto informare i dirigenti nerazzurri, suggerendo alcune strategie di difesa. La comunicazione ha contribuito a preparare meglio la squadra, che si è poi presentata in campo con maggiore concentrazione.

