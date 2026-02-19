Tecnico versatile cattivo | è uno Jashari alla Modric sempre più decisivo

Jashari, centrocampista del Milan, ha segnato il gol che ha portato alla vittoria contro il Napoli, dimostrando grande prontezza e precisione. La sua abilità nel trovare spazi e mettere in difficoltà gli avversari sta crescendo, rendendolo un elemento chiave della squadra. La sua versatilità gli permette di coprire più ruoli a centrocampo, mentre il suo stile di gioco ricorda quello di Modric. Con ogni partita, Jashari si avvicina a diventare un punto fermo del Milan. La sua evoluzione continua a sorprendere i tifosi.

Di un lancio così – quaranta metri di arcobaleno che ha toccato terra sui piedi di Leao – disegnato sotto gli occhi di Tom Brady, quarterback mito del football, c'è da esserne orgogliosi. Anche perché quel pallone calciato con la naturalezza più disarmante del mondo da Jashari nella ripresa ha permesso a Rafa di rimettere in sesto la partita. Benvenuti nel mondo di Ardon, il ragazzo di bottega che studia da Modric. Nel prepartita ne aveva anche parlato, con gli occhi che gli brillavano: "È la prima volta che posso giocare con Luka dall'inizio, spero sia una bella partita insieme. È un giocatore fantastico".