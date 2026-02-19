Al Teatro Sannazaro, un incendio ha causato danni significativi, lasciando il pubblico sconvolto. Le fiamme hanno avvolto la struttura, che rischia di essere irreparabilmente compromessa, proprio nel momento in cui si sperava in una riapertura. La causa sembra essere un cortocircuito, ma ancora si indaga. Le macerie di ciò che restava del teatro rappresentano un colpo duro per la cultura cittadina. La scena di desolazione si apre davanti agli occhi di chi assiste sconsolato.

Dopo lo shock, il piagnisteo: un pezzetto della nostra cultura in fiamme. Dopo le promesse, “tornerà più bello di prima” (chi ci crede), la cruda realtà: un cratere di rovine e cenere nel cuore della città ferita a morte. Il teatro si è incendiato come un fiammifero, una boato e la cupola di legno è crollata sulla platea. Se fosse stato orario di spettacolo sarebbe stata una strage. Tutt’intorno fiamme alte da girone dantesco. L’ultima ristrutturazione risale al 2021. Ma che n’era del sistema d’allarme antiincendio? Spento, rotto? Boh! A nessuno si è accesa la lampadina dopo la tragedia di Crans-Montana: fare controlli a tappeto nei luoghi pubblici, sopratutto in quelle strutture storiche tutte in legno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Teatro Sannazaro, com’è potuto succedere? Sono intossicata dal piagnisteo

