Teatro a tutela dell’ambiente La raccolta dei rifiuti diventa uno spettacolo con i ragazzi del Classico

Il teatro diventa un mezzo per sensibilizzare sull’ambiente grazie ai giovani del liceo Classico, che hanno organizzato uno spettacolo dedicato alla raccolta dei rifiuti. La causa è la crescente preoccupazione per l’inquinamento e la gestione dei rifiuti nel quartiere. I studenti portano in scena messaggi semplici e diretti, coinvolgendo il pubblico con performance teatrali e brevi interventi. L’evento si svolge nel cortile della scuola, attirando genitori e cittadini interessati a conoscere meglio le iniziative di tutela ambientale promosse dai giovani.

C'è un'energia particolare quando sono i ragazzi a salire sul palcoscenico per parlare alla propria città. È l'energia che si è respirata alle Stanze del Teatro Guglielmi durante la presentazione de 'Gli indifferenziati', progetto di teatro civico che affronta un tema quanto mai attuale: la raccolta differenziata e la tutela dell'ambiente. Lo spettacolo, patrocinato dai Comuni di Massa, Carrara, Montignoso e Pontremoli, andrà in scena a Massa il 28 febbraio, alle 21, e promette di essere molto più di una semplice rappresentazione teatrale: un messaggio corale che parte dai giovani per arrivare all'intera comunità.