Taylor Swift è Global Artist of the Year per la sesta volta | nel 2025 regina mondiale delle vendite

Taylor Swift ha ottenuto il titolo di Artista Globale dell’Anno per la sesta volta, dimostrando ancora una volta il suo grande successo internazionale. Nel 2025, la cantante ha dominato le classifiche di vendita di album e singoli, superando ogni record precedente. Con il suo ultimo album, ha venduto oltre cinque milioni di copie in poche settimane, confermando la sua posizione di leader nel settore musicale. La sua influenza si riflette anche sui social, dove conta milioni di follower. La popstar si prepara ora a partire con il suo nuovo tour mondiale.