tangenziale di pavullo opera fondamentale

Il ministero delle Infrastrutture ha deciso di intervenire sulla Tangenziale di Pavullo, a causa delle continue code e degli incidenti frequenti. La scelta nasce dalla crescente richiesta di migliorare la viabilità e ridurre i disagi degli automobilisti. Per questo, Anas ha messo in campo uno studio approfondito e un piano di interventi mirati. Ora, si attende l’approvazione dei lavori e l’avvio delle opere di ampliamento della strada. La realizzazione è prevista entro i prossimi mesi, per garantire maggiore sicurezza e fluidità al traffico quotidiano.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con Anas ha completato il quadro di esigenzialità sul prolungamento della Strada Statale 12 denominata Nuova Estense. In pratica è quello che un tempo si chiamava 'progetto preliminare' prima dell'esecutivo. Si tratta di una importante opera che l' Appennino Modenese attende ormai da più di quarant'anni, quando la superstrada Nuova Estense giunse alle porte di Pavullo e lì si fermò, lasciando a monte la galleria di Strettara (definita quindi come 'una cattedrale nel deserto'). Cinque anni fa il comitato 'La Via Maestra' cominciò una lunga serie di iniziative che sono riuscite a coinvolgere enti ed istituzioni per riprenderne la fattibilità.