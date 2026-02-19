Tampona un' altra auto e scappa | guidava ubriaco alcol 6 volte oltre il limite

Un uomo che aveva bevuto troppo ha causato un incidente e poi è scappato. La sua vettura ha tamponato un’altra macchina in una strada di Valle Sabbia, ma lui è fuggito immediatamente. Una pattuglia della Polizia Locale ha notato il veicolo e lo ha intercettato poco dopo. I controlli hanno scoperto che l’automobilista aveva un tasso alcolico sei volte superiore al limite consentito. La scena si è svolta ieri pomeriggio, quando il conducente ha abbandonato l’auto e si è allontanato a piedi.

Fugge dopo aver tamponato un’altra vettura, ma viene rintracciato e fermato nel giro di pochi minuti da una pattuglia della Polizia Locale della Valle Sabbia. È accaduto martedì mattina, 17 febbraio, a Villanuova sul Clisi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo alla guida della propria auto avrebbe urtato il veicolo che lo precedeva per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso né a fornire le proprie generalità, come previsto dal codice della strada. Per fortuna, in quegli istanti transitava una pattuglia della Locale, subito informata di quanto avvenuto. I poliziotti si sono immediatamente messi sulle tracce del pirata della strada, riuscendo a intercettarlo e a bloccarlo poco dopo, a breve distanza dal luogo dell’incidente.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Cormano, ubriaco alla guida, alcol 6 volte oltre il limite: rischia arresto e confisca auto Leggi anche: Tampona un’auto in una rotonda, guidava con patente falsa: denunciato Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tamponata, insegue l’auto aggiornando la polizia locale di Meda: il pirata fugge, ma lascia la droga; Scende dall’auto rimasta in panne. Travolta e uccisa; Tampona un’auto con una donna incinta e fugge: caccia al pirata, nell’auto droga; Tampona l'auto guidata da una donna incinta e scappa: si cerca il pirata (con la droga nell'auto). Guida in stato di ebbrezza, tampona un’auto e scappa: denunciatoDopo la fuga, l'uomo è stato prontamente fermato dalla Polizia Locale che, eseguitogli il test alcolemico, ha riscontrato un tasso di sei volte oltre il limite. quibrescia.it Ubriaco al volante, tampona un’auto e si dà alla fuga: denunciatoL’uomo guidava con un tasso alcolemico sei volte oltre il limite consentito: è accaduto a Villanuova sul Clisi ... giornaledibrescia.it L'incidente nel tardo pomeriggio. Ma anche in mattinata ce n'era stato un altro tra Firenze Sud e Incisa. Caos traffico. E, sempre in Toscana, ambulanza tampona un tir sull'Autopalio facebook