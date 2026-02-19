Talenti e valore | siamo tutti importanti
Il talento può nascere da semplici passioni quotidiane, come la passione per la musica, lo sport o l’arte. Molti credono che sia riservato a pochi eletti, ma in realtà tutti possiedono un talento unico. Ad esempio, un ragazzo che ama scrivere può scoprire di avere doti narrative sorprendenti. La crescita personale avviene attraverso piccoli passi e impegni costanti. Ognuno di noi ha un valore speciale, che può emergere anche nelle attività più semplici e quotidiane. La vera sfida è riconoscerlo e coltivarlo.
Il talento non è solo saper cantare, disegnare, giocare a calcio o prendere sempre bei voti. Il talento è qualcosa che ognuno di noi ha dentro e che cresce giorno dopo giorno. A volte si vede subito, altre volte ha bisogno di tempo e di fiducia per farsi scoprire. Ci sono talenti che fanno rumore e si notano subito, e altri che sono silenziosi ma altrettanto preziosi. Per esempio, c’è chi sa ascoltare davvero gli altri, chi riesce a mettere pace dopo un litigio, chi sa incoraggiare un compagno triste. Anche questi sono talenti, anche se non si vincono medaglie. Abbiamo capito che il talento non è una gara, ma un percorso personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Giordano Sangiorgi a Salotto Blu: il valore delle etichette indipendenti e dei giovani talentiGiordano Sangiorgi, fondatore del Meeting delle Etichette Indipendenti, sarà ospite a Salotto Blu, intervistato da Mario Russomanno.
Reijnders: numeri importanti e valore in crescita. Ecco come sta andando l’ex MilanQuest’estate il Milan ha venduto diversi giocatori, ma come sta andando ora Tijjani Reijnders al City? I numeri del centrocampista olandese sono positivi e mostrano come il suo valore sia in crescita.
Don't Keep Talent, Invest in Their Future
Argomenti discussi: 11 febbraio STEM: chi partecipa davvero alle trasformazioni del futuro?; Mercato del lavoro, la fine delle grandi dimissioni; Opel e Stardust insieme per il Talento: al via la Stardust Academy 2026; Lovaglio (MPS): confermiamo 700 mln di sinergie con Mediobanca concrete e raggiungibili.
Lavoro, talenti e imprese. I manager a confrontoNell’auditorium di Illumia spazio all’incontro ‘Relazioni sostenibili’. Storie e testimonianze dei dirigenti dei principali gruppi del territorio. msn.com
Talenti in movimento: strategie che fanno crescere i territori. Terzo webinar con Acinque sul mondo del lavoroTalent Mobility & Employer Branding: scenari globali, strategie e strumenti operativi è il titolo del terzo webinar della rassegna Visioni per il domani, organizzata dal Gruppo Acinque e patrocina ... varesenews.it
I giovani talenti di “È l’ora di danzare” brillano a Sanremo Da Sanremo all’isola con negli occhi l’emozione del palco e la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza formativa di grande valore artistico. La scuola di danza “È l’ora di danzare”, guidata da Pas facebook
All’evento annuale di @FBK_research abbiamo parlato di #connessioni tra talenti, ricerca e politica industriale. Il Paese resterà competitivo se saprà trasformare l’eccellenza scientifica di frontiera in #valore per le imprese e il territorio. x.com