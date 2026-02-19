Tajani | Board pace Italia non isolata

Tajani afferma che l’Italia non si trova isolata nel sostenere la pace, dopo che gli Stati Uniti hanno presentato l’unica proposta concreta per il Medio Oriente. Il ministro degli Esteri sottolinea che l’America sta cercando di mediare tra le parti, offrendo un piano realistico. La proposta americana include iniziative di negoziato e aiuti umanitari. L’Italia, secondo Tajani, continuerà a lavorare insieme alle altre nazioni per favorire il dialogo e la stabilità nella regione. La discussione si concentra sulla validità dell’unica proposta in circolazione.

