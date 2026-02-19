Tajani-Abodi | Italia contraria a bandiere Mosca e Minsk alle Paralimpiadi Ma per la Lega è positi

Il ministro Tajani e il presidente Abodi hanno precisato che l’Italia si oppone all’uso delle bandiere di Mosca e Minsk alle Paralimpiadi di Milano e Cortina del 2026. La posizione nasce dalla preoccupazione di rispettare le sanzioni contro Russia e Bielorussia, ma la Lega valuta diversamente, ritenendo la decisione positiva per l’inclusione degli atleti. La discussione si intensifica mentre il Comitato Paralimpico Internazionale ha confermato che gli atleti russi e bielorussi potranno sfilare con le proprie bandiere. La questione divide gli esponenti politici italiani.

Paralimpiadi 2026, la Discordia sulle Bandiere: Governo Italiano e Lega a Confronto. Milano e Cortina si preparano ad ospitare le Paralimpiadi invernali del 2026, ma la recente decisione del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) di ammettere atleti russi e bielorussi alla competizione, permettendo loro di sfilare con le proprie bandiere e ascoltare i propri inni nazionali, ha scatenato un acceso dibattito politico in Italia. Il governo, con i ministri Antonio Tajani e Andrea Abodi, ha espresso una netta contrarietà, mentre la Lega ha accolto positivamente la scelta, aprendo una spaccatura all’interno della maggioranza di governo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tajani-Abodi: «Italia contraria a bandiere Mosca e Minsk alle Paralimpiadi». Ma per la Lega è positivoIl Governo italiano si oppone alla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di permettere a sei atleti russi e quattro bielorussi di partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, accusando la scelta di favorire le bandiere di Mosca e Minsk.

Paralimpiadi, Ucraina: «Scandalo ci siano i russi». Tajani-Abodi: «Italia contraria a bandiere Mosca e Minsk»L’Ucraina denuncia la presenza delle bandiere russe e bielorusse alle Paralimpiadi, sostenendo che ci siano i rappresentanti di Mosca e Minsk.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.