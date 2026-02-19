T-Rex Lab allo Stadio di Domiziano

Lo Stadio di Domiziano ospita T-Rex Lab, un’installazione che invita i bambini a scoprire il mondo dei dinosauri. La causa è l’interesse crescente dei più giovani per questi animali preistorici. L’evento offre riproduzioni realistiche di scheletri e modelli di dinosauri, tra cui un T-Rex di oltre tre metri di altezza. I visitatori possono partecipare a attività interattive e workshop educativi pensati per i bambini dai cinque anni in su. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

Lo Stadio di Domiziano propone un viaggio nel tempo alla scoperta del mondo dei dinosauri per bambini dai 5 anni d'età. E per concludere, un laboratorio artistico speciale: disegno su pietra fossile per portare a casa un ricordo preistorico. L'appuntamento è per domenica 22 febbraio con tre turni (11:00-15:00-17:00). La visita e il laboratorio avranno una durata complessiva di 90 minuti. I posti sono limitati. Il proprio turno si può prenotare sul sito dello Stadio di Domiziano.🔗 Leggi su Romatoday.it

Choc allo 'Zaccheria', urla e oggetti contro moglie e figli di D'Amico: "Non li porterò più allo stadio"Una scena violenta si è verificata allo stadio Zaccheria, dove D’Amico ha perso il controllo e ha urlato contro la moglie e i figli.

DomizianoTito Flavio Domiziano, imperatore romano dal 81 al 96, governò l’impero per circa quindici anni.

