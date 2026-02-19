Svolta per le Cave di Quarata Impianto solare da 31 megawatt Macrì | Ecco il progetto di Estra

Il presidente di Estra, Francesco Macrì, annuncia un nuovo impianto solare da 31 megawatt alle Cave di Quarata, provocando un cambiamento nella zona. La realizzazione di questa centrale avviene per rispondere alla crescente domanda di energia pulita e ridurre l’utilizzo di fonti fossili. Il progetto prevede l’installazione di pannelli su un’area di circa 50 ettari, coinvolgendo diverse imprese locali. La costruzione è già in fase avanzata e si prevede che entrerà in funzione entro la fine dell’anno.

Presidente di Estra Francesco Macrì, partiamo da un'indiscrezione che riguarda una partita strategica che si sta giocando in queste ore alla periferia della città. Si parla di un importante investimento nell'area delle Cave di Quarata. Cosa c'è di vero? "È vero, è in corso una trattativa molto importante. Stiamo parlando della possibilità di dare una funzione a una parte delle ex Cave di Quarata. Il progetto prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici di una capacità produttiva di circa 31 megawatt. È un obiettivo per il quale serve un gioco di squadra".