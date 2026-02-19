suzuki burgman 400 ora anche in versione comfort

Suzuki ha appena tolto i veli al Burgman 400 Comfort, nuova versione del suo affermato scooter ormai vicino a tagliare il traguardo dei tre decenni in produzione. Questo nuovo allestimento conserva in toto la base tecnica del modello standard, ma la arricchisce con una serie di accessori mirati ad esaltarne la praticità in tutti i contesti. Il Burgman 400 Comfort è già disponibile presso la rete vendita Suzuki al prezzo di 7.490 euro, ovvero con un sovrapprezzo di 500 euro rispetto alla versione base. Come dice il nome stesso, la versione Comfort di Suzuki 400 Burgman rende la guida più comoda per il motociclista, specialmente durante la stagione fredda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

