superenalotto numeri combinazione vincente oggi 19 febbraio

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 19 febbraio. Centrato invece un ‘5’ da 179.653,22 euro. La schedina vincente è stata giocata al bar di piazza Castello ad Avezzano (L’Aquila). Il jackpot per il prossimo concorso sale a 123,5 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Superenalotto, numeri e combinazione vincente oggi 3 febbraio

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 5 febbraio

