SuperEnalotto arriva il colpo clamoroso | vincita incredibile!

Il SuperEnalotto ha regalato una grande sorpresa giovedì 19 febbraio 2026, quando un fortunato giocatore ha centrato il 5 e vinto oltre 179 mila euro. La causa di questa vincita record è stata una combinazione fortunata di numeri, che ha permesso a un singolo scommettitore di aggiudicarsi la cifra. La notizia ha fatto subito il giro delle tabaccherie e dei social network, attirando l’attenzione di molti appassionati. La vincita rimane ancora da verificare ufficialmente.

Una serata particolarmente fortunata ha segnato l’ultima estrazione del SuperEnalotto di giovedì 19 febbraio 2026, con un giocatore che è riuscito a centrare il 5 portandosi a casa una vincita superiore ai 179mila euro. La schedina vincente è stata convalidata in Abruzzo, ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, dove è stato registrato l’unico punto in Italia capace di ottenere questa importante combinazione nel concorso numero 29 dell’anno. La giocata ha permesso al vincitore di aggiudicarsi l’intera quota prevista per questa categoria di premio, grazie a una combinazione selezionata attraverso il sistema Quick Pick Multistella. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - SuperEnalotto, arriva il colpo clamoroso: vincita incredibile! A un numero dal colpo della vita. Vincita al Superenalotto con un 5, ma il jackpot sale a 102 milioniA Pistoia, il 6 gennaio 2026, un giocatore ha centrato cinque numeri al Superenalotto, portando il jackpot a 102 milioni di euro. Ad un numero dal colpo milionario, vincita a cinque cifre dopo Natale: doppio "5" al Superenalotto nella stessa tabaccheriaA Forlimpopoli, una tabaccheria ha registrato due vincite da cinque cifre al Superenalotto, incluso un colpo milionario dopo Natale. SuperEnalotto - Estrazione e risultati 14/02/2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sicilia fortunata, doppio colpo al SuperEnalotto: ecco dove sono stati centrati i due 5; SuperEnalotto, doppio colpo in Toscana: due vincite a distanza di 14 chilometri; Colpo grosso al Superenalotto in Friuli, sfiorato il 6 milionario; Colpo vincente a Casignana, centrato un 5 al SuperEnalotto: ecco quanto porta a casa il vincitore. Caccia al 6 da 122 milioni: ecco i numeri dell’estrazione Superenalotto di oggiAncora nessun 6, ma la febbre del jackpot continua a salire. L’estrazione di oggi del SuperEnalotto regala emozioni, premi importanti e un montepremi che si ... cronachedellacampania.it Superenalotto, nessun 6 ma il sogno cresce: jackpot da 121 milioni accende la caccia al colpo milionarioL’estrazione di oggi del Superenalotto ha lasciato tutti con il fiato sospeso. I numeri sono usciti, le schedine sono state controllate una a una, ma ancora una volta il 6 ha deciso di restare ... cronachedellacampania.it NOCERA SUPERIORE, VINTI OLTE 60MILA EURO AL SUPERENALOTTO Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 28 di martedì 17 febbraio, con il Jackpot che... x.com Al colloquio domande su quattro materie stabilite per decreto, i componenti delle commissioni scendono a cinque. Tre punti in più per chi arriva all’interrogazione con 90 centesimi, saranno valutate le attività extrascolastiche facebook