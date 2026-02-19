Suoni dal mondo con il Manuel Petti Sextet – Courage al teatro Rossetti diVasto

Il concerto di Manuel Petti Sextet – Courage al teatro Rossetti di Vasto rappresenta una novità musicale. Domenica 22 febbraio, alle 18, il fisarmonicista e compositore porta sul palco un progetto originale che unisce sonorità internazionali e ritmi coinvolgenti. Petti ha deciso di creare questa esibizione dopo aver viaggiato in diversi paesi, assorbendo influenze diverse. Il pubblico potrà ascoltare brani che combinano tradizioni musicali di varie culture, offrendo un’esperienza sonora unica e stimolante. La serata promette di essere un viaggio tra musica e culture diverse.

Domenica 22 febbraio, alle ore 18, al teatro Rossetti di Vasto, andrà in scena "Suoni dal mondo" con il Manuel Petti Sextet – Courage, progetto originale guidato dal fisarmonicista e compositore Manuel Petti. Il concerto propone un viaggio sonoro che attraversa musette, tango, samba e swing, in un dialogo continuo tra scrittura e improvvisazione, nel solco della tradizione jazzistica internazionale e della contaminazione world. Il progetto prende il nome dall'album "Courage" (2022), raccolta di composizioni originali che testimoniano la cifra stilistica di Petti: una sintesi tra radici popolari, ricerca timbrica e apertura globale.